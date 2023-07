Nuove accuse per Giorgio Giorni

Contatti telefonici con un pregiudicato per reati simili a quelli per il quale è stato condannato all'ergastolo: aver violentato e ucciso la piccola Maria Geusa. E' questa l'ipotesi più inquietante contenuta nelle carte della nuova inchiesta a carico di Giorgio Giorni, l'imprenditore originario di Sansepolcro oggi recluso nel carcere di Pesaro, dove sta scontando la condanna a vita per l'omicidio e la violenza sessuale commessa a Città di Castello nell'aprile del 2004 sulla bimba di due anni e sette mesi, figlia della donna con cui l'uomo aveva avuto una relazione e a sua volta condannata a quindici anni per concorso.

L'ipotesi è contenuta nelle pagine dell'inchiesta che vede indagati Giorni, il fratello e il presidente di una associazione di volontariato di Pesaro che lo accompagnava nei giorni di permesso premio di cui l'ex imprenditore gode da circa un anno. Fascicolo aperto dalla procura di Pesaro perché secondo gli inquirenti l'uomo avrebbe utilizzato, contravvenendo alle prescrizioni del giudice di sorveglianza, un telefonino cellulare. L'apparecchio, comprato dal fratello di Giorni e indagato a sua volta, veniva consegnato all'imprenditore di Sansepolcro nei giorni di permesso dal presidente dell'associazione che lo accompagnava nelle sue passeggiate in città. E se negativi sono stati gli accertamenti fatti dalla squadra mobile di Pesaro sul traffico internet fatto da Giorni, anche questo comunque in violazione delle prescrizioni, a preoccupare sarebbero invece i contatti telefonici avuti con un pregiudicato per reati simili a quelli commessi a Città di Castello venti anni fa.

Nella relazione della Squadra Mobile finita sul tavolo della procura, però, si evidenziano anche episodi che, considerato il passato di Giorni, danno i brividi. In una occasione, infatti, personale della Questura di Pesaro ha visto Giorni in un parco pubblico dove era in corso un centro estivo per bambini, mentre in altre occasioni sarebbe stato osservato vicino a uno scuola bus o nella sede di una associazione di volontariato frequentata da minori.

L'inchiesta della procura di Pesaro, che vede Giorni indagato assieme al presidente dell'associazione e a suo fratello, è stata chiusa e si avvia verso la richiesta di rinvio a giudizio con l'accusa di introduzione o detenzione di dispositivi mobile in carcere.

Servizio di Massimo Solani, montaggio di Federico Fortunelli