I misteri di Alexandre Mennesson

Non una rapina, ma una vera e propria esecuzione. Legata, forse, alla vita "tormentata" che il ragazzo aveva condotto a Strasburgo, prima di lasciarsi tutto alle spalle e trasferirsi a Umbertide. Ne sono convinti gli amici di Alexandre Mennesson, il trentenne italo francese morto a Medellin, in Colombia, nella notte fra lunedì e martedì dopo essere stato trovato agonizzante sul ciglio di una strada con lesioni e ferite da taglio. Erano stati proprio gli amici, prima che Alex partisse per Colombia, ad accorgersi che l'ex autista di ambulanze aveva riallacciato i rapporti con alcune persone, frequentate in Francia ed emigrate a Medellin, che lo avevano coinvolto in giri pericolosi negli anni trascorsi a Strasburgo. Anni segnati anche da problemi legali e dal carcere. Per questo le persone che gli erano più vicine avevano cercato di dissuaderlo dal partire. Nelle ultime settimane ad Umbertide Alex era spesso al telefono con la Colombia, inviava soldi a Medellin doveva vive tra gli altri anche una ex ragazza degli anni di Strasburgo, e non nascondeva di avere paura. Per questo aveva fatto anche un viaggio lampo in Francia. Al secondo giorno in Colombia, Alex aveva raccontato di essere già stato pestato una prima volta. Per questo oggi gli amici chiedono che si indaghi sulla sua morte, per capire se chi lo ha ucciso sia legato a quegli ambienti già frequentati a Strasburgo prima di provare a cambiare vita in Italia.

Massimo Solani ha intervistato Michele Tufano, amico di Alexander. Montaggio di Paolo Canestri