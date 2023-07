La magia della fioritura a Castelluccio

Oltre ai turisti, ad ammirare i celebri campi fioriti dove vengono coltivate le lenticchie di Castelluccio di Norcia è tornato anche Don Matteo. Uno spot che, ormai quasi sei anni fa, ha contribuito alla notorietà di questi luoghi dopo il sisma. Terence Hill ha ceduto il posto a Raoul Bova che farà rivedere le bellezze del Pian grande nella prossima stagione. C'è un modo per ammirare lo spettacolo della fioritura in modo insolito, anzi due. Siamo con la scuola di volo libero di Castelluccio dove ci si lancia proprio sopra il Pian Grande. Il bacino di Castelluccio è la patria elettiva del deltaplano e del parapendio che offrono esperienze uniche anche per chi non ha mai volato. Per chi preferisce stare a terra, un cavallo permette di volare senza ali. Nel servizio le interviste a Claudio Papa, direttore scuola volo Castelluccio, e a Manuela Brandimarte, guida equestre ambientale.

di Monica Tasciotti, montaggio di Fabio Donati