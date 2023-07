Un milione e 600mila euro per Massa Martana

Un territorio, quello di Massa Martana, che dopo il sisma del '97 ha subìto lo spopolamento e dove è rimasta una popolazione anziana. E' per questi piccoli comuni che soffrono delle criticità legate ai territori marginali e con un profondo bisogno di essere rilanciati che è stato creato il bando europeo di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato da NextGeneration EU nell'ambito del Pnrr. Massa Martana è risultato uno dei cinque borghi umbri vincitori, insieme a Cascia, Otricoli, Monte Castello di Vibio e Pietralunga. Assegnate risorse al borgo per un milione 600mila euro. Oltre ai fondi per i Comuni sono previsti altri finanziamenti a sostegno di micro, piccole e medie imprese, per chi vorrà investire per ricostruire il tessuto sociale, culturale, commerciale ma anche agricolo di Massa Martana.

Servizio di Monica Tasciotti, montaggio di Carlo Bartolucci. Le interviste a Francesco Federici, sindaco di Massa Martana, e a Marianna Grigioni, responsabile servizio tecnico del Comune