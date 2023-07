Foconi sul tetto d'Europa

“Il fiore all'occhiello dello sport ternano, ma anche un punto di riferimento per tutti i giovani”: così il Comune di Terni ha definito il fiorettista Alessio Foconi in una nota per complimentarsi con lui dopo l'ennesima grande impresa della carriera, la medaglia d'oro nel campionato europeo a squadre in Polonia.

Una competizione dove la squadra azzurra, composta anche da Marini, Garozzo e Macchi, si è confermata su altissimi livelli, battendo in finale i fortissimi rivali della Francia.