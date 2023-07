Trabalza terzo alla Martani superbike

Su una sola ruota al traguardo tra il tripudio del suo pubblico. E' un terzo posto che equivale quasi ad un successo, visto il livello dei contendenti, quello ottenuto da Alessio Trabalza, bikers di Tuoro sul Trasimeno, alla Martani supebike, gara d'eccellenza nel panorama nazionale della mountain bike. L'umbria è la sua terra, anche se Trabalza, classe 1997, è tesserato con la società aretina del Biking Recing Team. In questa stagione si è dimostrato tra i principali interpreti della disciplina ed è reduce da due successi strepitosi, a Città della Pieve, nella Granfondo della Bassa Valdichiana, e ad Arrone nel campionato umbro Marathon. Questa volta si è dovuto arrendere a due grandi interpreti della disciplina, Giuseppe Panariello del Bottecchia Factory Team e Franco Casella del Dama Pasoli bike Pro, giunti rispettivamente primo e secondo al traguardo. Al via erano invece oltre 500, provenienti davvero da ogni parte d'italia per godersi lo spettacolo offerto da uno dei borghi più belli d'iIalia e da un percorso (45 km complessivi ) che offre paesaggi suggestivi e scorci mozzafiato, su e giu per i monti che sovrastano Massa Martana.