Completata la complanare

Sono terminati oggi i disagi per i residenti di Casalina, grazie alla riapertura della strada comunale via Tiberina, complanare alla E45 che collega la frazione a Deruta. Un iter lungo fatto di aperture e chiusure che va avanti da diversi anni. A svolgere i lavori Anas che ha fatto rientrare i lavori da 2,6 milioni nel maxi intervento di risanamento della E45.

Dopo uno studio preliminare, per risolvere il problema Anas ha realizzato una struttura simile a un viadotto interrato a tre campate con soletta in calcestruzzo armato lunga 42 metri, e larga 8, che poggia su pali interrati fino a 36 metri di profondità. I lavori proseguono per terminare il canale di scolo e il rimboschimento dell'intero versante.