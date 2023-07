Il concerto di Capossela in carcere

Vinicio Capossela è tornato in Umbria. Stavolta per un evento molto speciale, inserito nel contesto di "Moon in june" e intitolato "Carcere e altri stati di minorità". L'appuntamento, all'interno della casa circondariale di Capanne, ha visto il cantautore protagonista di un incontro coi detenuti: insieme un concerto e un dialogo.

Proprio per affrontare una delle drammatiche urgenze dei nostri tempi - appunto la situazione delle carceri - Capossela ha scritto "Minorità", pezzo inserito all'interno del suo ultimo disco, dal titolo emblematico: "13 canzoni urgenti". Il brano è stato ispirato dal libro "Fine pena: ora" del magistrato Elvio Fassone, basato su una corrispondenza tra un ergastolano e il suo giudice. Accanto all'esibizione, a Capanne, c'è stato anche spazio per un dibattito riservato alla comunità carceraria, con la presenza di giornalisti e psichiatri.