Una cooperativa per l'inclusione lavorativa

Si sono incontrate a metà strada per sugellare la fusione, le cooperative sociali Sopra il Muro di Gualdo Tadino e Isola di Panicale, dando vita alla cooperativa di inclusione lavorativa più grande dell'Umbria. Oltre 14 milioni di euro di valore della produzione, più di 500 lavoratori, un quarto dei quali persone svantaggiate, con disabilità e non solo. La nuova realtà sarà presente nel settore della ristorazione collettiva; in quello della progettazione, manutenzione del verde ornamentale e tutela del paesaggio; nel settore delle pulizie civili e industriali; nella gestione dei cimiteri; nella gestione dei parcheggi, nella gestione servizi di derattizzazione e sanificazione; ed in fine nel settore della logistica e del facchinaggio.