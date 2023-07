Into the Hairy, il nuovo lavoro della coreografa israeliana Sharon Eyal, in scena per quattro volte al teatro nuovo Menotti di Spoleto, fino a domani. Una creazione ideata con Gai Behar. Ingrediente importante di questo spettacolo, la musica elettronica del britannico Koreless, con un pulsare ritmico quasi ossessivo lungo tutti i 50 minuti di spettacolo.

La compagnia LEV - che in ebraico significa cuore - è composta da sette danzatori che mettono a nudo l'animo. "Non voglio vedere la coreografia" - afferma Eyal. "voglio vedere la magia". E magia è, con la precisione estrema di ogni movimento, nella tensione dello sforzo muscolare, e la notevole presenza scenica del gruppo, compatto dall'inizio alla fine. Tocco di eleganza i costumi firmati Maria Grazia Chiuri per Christian Dior Couture: dopo aver accolto in qualche occasione i danzatori della LEV in sfilata, la direttrice creativa di DIOR ha realizzato più volte i costumi per Eyal - un sodalizio che impreziosisce