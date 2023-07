Vodoo Cello, un'esperienza di vivere

Chi pensa che il violoncello si suoni da seduti deve ricredersi. Con Imany otto straordinari musicisti camminano, danzano, volteggiano sul palco accompagnando la cantante. Lei non parla di concerto e neppure di progetto: Vodoo Cello è un'esperienza da vivere e di cui fare tesoro. Con piglio e physique da sacerdotessa, Imany esorta il pubblico a sbarazzarsi della sedia - quella normalmente necessaria ai violoncellisti - e sperimentare le possibilità illimitate che così facendo si spalancano. Una dichiarazione di amore per questo strumento, “a forma di donna - dice - e come la donna potente e fragile al tempo stesso”. Imany, salita sul palco completamente avviluppata in una veste bianca, si svela solo dopo tre brani, per poi esplodere e occupare tutto lo spazio con la sua bella voce e movimenti elegantissimi. Il pubblico di piazza del Duomo canta, tiene il ritmo battendo le mani, e finisce tutto in piedi - trascinato dall'esperienza Vodoo Cello.