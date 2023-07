Torna visibile la facciata della Basilica di San Benedetto a Norcia danneggiata dal terremoto

Le note dell'orchestra da camera di Perugia per festeggiare la facciata della Basilica di San Benedetto a Norcia finalmente liberata dal reticolato di tubi che da quasi sette anni l'ha celata alla vista. Una gabbia installata in seguito alla violenta scossa di terremoto del 30 ottobre 2016.

La facciata gotica della chiesa, edificata nel luogo che, secondo la tradizione cristiana, dette i natali ai santi gemelli Benedetto e Scolastica, rimase miracolosamente in piedi insieme all'abside. Finalmente, in occasione della festa di San Benedetto patrono d'Europa, è tornata a poter essere ammirata, celebrata in una serata in musica della seconda edizione di Note di Bellezza, per restituire alla comunità nursina, e non solo, il pezzo pregiato fulcro del centro storico e sostenere il desiderio di ripartenza della città.

All'interno della Chiesa rimangono ancora le impalcature e ci vorrà del tempo per riavere la basilica com'era prima della scossa che alle 7:41 fece crollare il massiccio campanile sulla chiesa, ma il primo passo è compiuto.

Nel servizio di Monica Tasciotti, montato da Carlo Bartolucci, l'intervista a Padre Benedetto Nivakoff, priore del Monastero di San Benedetto in Monte a Norcia