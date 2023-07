Uj4kids: musica a misura di bambino tra giochi e brani musicali

Circa venti laboratori per bambini dall'età prescolare agli adolescenti ma non solo. Anche per mamme in attesa e bebè. E' Umbria Jazz for kids che torna per il quinto anno nei giardini di Santa Giuliana ad arricchire il folto programma del festival con una serie di attività gratuite propedeutiche alla musica, per avvicinare al mondo delle note fin dalla più tenera età.

12 le scuole musicali della provincia di Perugia coinvolte e circa trenta educatori, con attività che durano tutto l'anno.

E chissà, magari uno di questi giovani un giorno calcherà le tavole del main stage. Nel servizio di Monica Tasciotti l'intervista a Fabrizio Croce, coordinatore di UJfor Kids