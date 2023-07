Gli "altri" di Uj

Ad ogni nuova edizione, l'eterno ritorno del dibattito tra puristi del Jazz ed esploratori di nuove frontiere musicali. Un confronto, quello sullo sconfinamento della rassegna verso altri generi, iniziato con il concerto di Sting e Gil Evans nel 1987. Se il cantautore inglese, con una prova di straordinario talento, riuscì a mettere tutti d'accordo, altri giganti non propriamente jazz hanno conquistato il pubblico del festival. Come Elton John, nel 2005, i Rem nel 2008 o il funambolo della chitarra Carlos Santana che a Perugia ha suonato tre volte. Nel 2015 forse l'esperimento più ardito: quello di portare una delle icone pop mondiali, lady gaga, nelle sonorità jazz con lo zampino di Tony Bennet. Nel 2011, invece, dal cielo di Perugia è caduta la pioggia magica di Prince, artista eclettico impossibile da chiudere nella gabbia di un genere musicale. E poi ancora Pino Daniele, Thom Yorke dei Radiohead, Alicia Keys e i Massive Attack, solo per citarne alcuni. Nel 2022, il concerto di chiusura, con Johnny Depp al fianco di Jeff Beck. Una stella del cinema, nella galassia Jazz, che ha riacceso nuove polemiche su quale musica il festival debba ospitare.

