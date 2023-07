I luoghi di Umbria Jazz

In principio era un festival itinerante. La prima edizione di Umbria Jazz nel 1973 si tenne tra il lago di Piediluco a Terni e piazza IV novembre a Perugia, che vide sul palco anche una giovanissima Dee Dee Bridgewater. Scenari per i concerti gratuiti sono piazze e parchi in tutta l'Umbria. Ma sono gli anni della contestazione: con l'invasione di corso Vannucci dei giovani con il sacco a pelo e i disordini in centro e arriva lo stop, è il 1978. Nel 1982, Umbria Jazz risorge in nuovi luoghi: il festival trasloca dall'acropoli perugina verso Pian di Massiano. Sebbene viaggi in varie città dell'Umbria, da Narni a Gubbio, sono soprattutto i tempi dello stadio Curi che si fa teatro di concerti memorabili: come quello di Sting e Gil Evans del 1987. E' nel corso degli anni Novanta che Perugia diventerà la casa definitiva di Umbria Jazz. I Giardini del Frontone e San Frascesco al Prato, location preferite per anni, piano piano lasciano spazio ai teatri, ai giardini Carducci e alla Galleria nazionale dell'Umbria. Se piazza IV novembre da sempre è per i concerti gratuiti, in occasione del trentennale nel 2003 viene introdotta, per i grandi eventi, l'arena Santa Giuliana. Negli anni diventerà il main stage del festival. In quegli stessi luoghi, oggi è tutto pronto per l'edizione numero 50.

Guarda il servizio di Elisa Marioni, montaggio di Federico Fortunelli