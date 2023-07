Umbria jazz, stasera doppio concerto

Le stelle del jazz tornano a illuminare stasera il palco dell'arena Santa Giuliana in un doppio concerto che vedrà alternarsi due vecchie conoscenze del festival: prima Brad Meheldau in trio e poi Brandford Marsalis con il suo quartetto. Meheldau, tra i migliori pianisti della sua generazione, sarà accompagnato come di consueto da Larry Grenadier al basso e da Jeff Ballard alla batteria. Un gruppo affiatato, grazie all'intesa maturata in una lunga collaborazione, che a tecnica e spinta unisce una capacità unica di suscitare emozioni. D'altronde Meheldau dal vivo non ha mai tradito fin dalla sua prima apparizione a Umbria Jazz, che risale al 1997, quando era ancora sconosciuto al pubblico. Si va sul sicuro: l'ascolto si trasformerà in un'esperienza intensa. Un mix di brani originali e vecchi standard sarà invece il programma proposto, a seguire, dal quartetto del sassofonista Brandford Marsalis, figlio di una leggenda come Ellis Marsalis, e fratello, del trombettista Wynton. La sua formazione, con Joey Calderazzo al piano in primis, riesce a esaltare la creatività del leader. Nell'arena Santa Giuliana, intanto, già risuonano le note del gruppo "Accordi Disaccordi". E dopo i concerti a pagamento i cancelli si apriranno a tutti per l'Aftershow con i Ranky Tanky.