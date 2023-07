Via libera del Consiglio regionale all'assestamento di bilancio

A Palazzo Cesaroni l'Assemblea Regionale ha approvato l'Assestamento del bilancio di previsione per il 2023-2025, con alcune modifiche rispetto alle deliberazioni precedenti. Si tratta soprattutto di adeguamenti agli aumenti di costi dovuti a decisioni nazionali o ad esempio alla crisi energetica. L'obiettivo complessivo della Giunta è quella di puntare a una sempre maggiore efficentazione dei servizi procedendo nel contempo a una revisione della spesa. Una manovra all'insegna del territorio, del turismo e della famiglia, per la consigliera della Lega Manuela Puletti. Critica invece la relatrice di minoranza Simona Meloni, PD, per la quale l'assestamento non ha capacità di incidere, con cose talmente piccole da essere persino difficili da valutare. L'assestamento è stato approvato dalla maggioranza, mentre l'opposizione ha votato contro, ma si registra come novità l'astensione dei consiglieri Donatella Porzi e Andrea Fora, che tra l'altro ha chiesto un impegno diretto della Regione sul problema della scarsa natalità.

Un altro fronte di polemiche la riorganizzazione dell'Arpal, su cui è stato molto critico il consigliere PD Tommaso Bori. Dalla Regione si è preferito non dare seguito alle polemiche.



Servizio di Osvaldo Baldacci, montaggio di Sergio Gisti. Intervista al segretario regionale del Pd, Tommaso Bori.