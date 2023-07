Un nuovo tratto per la pista pedonale che collega Villa Pitignano a Ponte Valleceppi

Un nuovo percorso per chi vuole godersi la natura, fare movimento e spostarsi senza fretta.

E' stata inaugurata la nuova pista pedonale tra Ponte Felcino e Villa Pitignano, lungo il fiume Tevere, all'interno del comune di Perugia.

Il percorso è parte dell'itinerario ciclabile del Tevere che si sviluppa come una sorta di direttrice principale attraversando tutta la regione da nord a sud, anche in un'ottica di promozione turistica. L'intervento è stato suddiviso in tre lotti funzionali: il primo riguarda il tratto Villa Pitignano-Ponte Valleceppi, il secondo Ponte Valleceppi-Ponte San Giovanni, il terzo la realizzazione della passerella sul fiume Tevere.

La pista è divisa in due parti, una da 360 metri e una da 630 metri con una larghezza della sezione di 2,5 metri oltre alle relative banchine e pavimentazione realizzata in terra. Già realizzati primo e secondo lotto, da completare il terzo.

Tutto il progetto è partito nel 2016 con la partecipazione del Comune al bando europeo Por fesr e l'intercettazione di due milioni di euro per l'asse del fiume Tevere.

Il servizio è di Luciana Barbetti, con il montaggio di Federico Fortunelli