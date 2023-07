Produzione vitivinicola a rischio dimezzamento

Non sarà un'annata facile per i viticoltori umbri. La strada per la vendemmia è in salita a causa delle crisi climatica. Se da oltre 20 anni siamo costretti ad anticipare la raccolta di un mese per l'aumento delle temperature, quest'anno la piovosità e l'umidità dei mesi scorsi ci hanno regalato la peronospera, un'attacco fungino che porterà delle perdite nella produzione a macchia di leopardo a seconda dell'area e del vitigno.

Se sulle colline di Perugia non va troppo male, la pianura soffre.

Mercoledì le associazioni di categoria e i consorzi incontreranno l'assessore regionale all'agricoltura Roberto Morroni al quale rappresenteranno le preoccupazioni del comparto vitivinicolo.



Nel servizio di Gabriele Salari, con il montaggio di Valeria Giulianelli, la voce di Roberto Di Filippo, imprenditore di Cia Umbria