L'incontro con Mara Venier a Orvieto

Saluta il pubblico di piazza del Popolo a Orvieto, Mara Venier, e lo fa con la confidenza di chi entra da decenni nelle case degli italiani. Attrice, conduttrice, inviata, è stata invitata a raccontarsi per "Umbria Libri 365", il format itinerante del festival umbro della letteratura. Con lei il direttore del Day time Rai, Angelo Mellone, che per l'occasione si è riscoperto anche cantante accompagnato alla chitarra dal maestro Salvatore Russo, nella serata introdotta dallo scrittore Andrea Di Consoli. In primo piano, a ruota libera, i ricordi della lunga carriera di Mara Venier, i momenti più importanti del suo percorso. Insomma storie di vita come libri da raccontare. Un pellegrinaggio culturale.

E da Orvieto è partita anche la denuncia agli attacchi social dei leoni da tastiera: "occorre mettere un freno" ha sottolineato la Venier reduce dagli insulti terribili ricevuti dopo aver postato una foto con sua figlia che a giugno ha perso il marito. Infine il saluto e l'applauso che ha voluto rivolgere al giornalista Lamberto Sposini insieme al quale ha condotto Vita in diretta.

Nel servizio di Federica Becchetti le interviste a Mara Venier e al direttore del Day time Rai Angelo Mellone. Montaggio di Luca Ciurnelli.