Ternana calcio: lavori in corso

Un imprenditore di successo ma soprattutto un uomo di sport, con la grande passione per calcio e motori. Non a caso ha preso parte in prima persona a diverse competizioni, tra cui i campionati italiani Tcs e Tcr Endurance. Questo l'identikit di Nicola Guida, salernitano classe 1973, prossimo numero uno della Ternana - closing già fissato per il 16 luglio - al posto dell'uscente Unicusano. Guida, proprietario e fondatore della Pharmaguida, azienda che dal 2004 opera nel settore farmaceutico in Italia e all'estero, ha avuto il suo primo contatto con la città di Terni e con le strutture societarie lo scorso mercoledì, ma un nuovo blitz per conoscere tutti i collaboratori del club rossoverde e per iniziare a definire alcune strategie è previsto per la giornata di lunedì. I tempi per l'inizio della nuova stagione stringono. Tra un paio di settimane è in programma il raduno, con partenza alla volta di Cascia dove è stato fissato il ritiro pre campionato. Ma naturalmente questo è il periodo caldo anche sul versante mercato. Ci saranno da fare delle scelte, dalle quali poi dipenderanno ambizioni e aspettative per la prossima stagione. A cominciare dalla permanenza o meno di uno dei gioielli rossoverdi, Antony Partipilo, appetito da diverse squadre di B, con il Parma che sembra fare sul serio: pronta un'offerta da un milione e mezzo per il fantasista pugliese, ma anche Palumbo, elemento cardine del centrocampo, sembra entrato nel mirino del Frosinone, neopromosso in serie A. Situazioni tutte da definire, così come quelle in entrata che vedono il club di via della Bardesca fortemente interessato al duo del Pescara Rafia-Lescano. Chissà, probabilmente già lunedì, ne sapremo di più.

Il servizio di Luca Pisinicca. Montaggio di Simone Pelliccia.