Aumentano le persone che vivono da sole

Una popolazione sempre più vecchia con quasi una pensione su due sotto i mille euro al mese. Lo Spi-Cgil di Perugia torna a lanciare l'allarme sulla crisi demografica che si fa sempre più crisi sociale. I numeri raccolti in un dossier mostrano come il 34,7% delle 74mila famiglie del capoluogo siano unipersonali. Dato che si aggiunge a quelli che mostrano, tra il 2012 e il 2023 un aumento degli ultra 80enni dal 6,9 all'8,8% e la diminuzione degli under 15 dal 13,5 al 12,1%.

Nello stesso tempo l'importo medio delle pensioni dimostra come molte persone siano costrette a vivere con reversibilità da 600 euro o assegni sociali sotto i 500 e anche tra le pensioni di vecchiaia, quelle delle donne siano mediamente di 500 euro in meno rispetto agli uomini.

Nel servizio di Ivano Porfiri le interviste a Mario Bravi segretario provinciale Spi Cgil e a Renzo Basili, segretario dello Spi di Perugia