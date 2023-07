Forti disagi per le piogge

Pioggia intensa e fulmini su quasi tutta l'Umbria fra la tarda serata di venerdì e questa mattina, con disagi soprattutto nella zona di Bastia Umbra e Assisi già colpite una settinana fa dal maltempo. Allagamenti anche a Perugia dove sono stati registrati problemi alla circolazione sulla E45, sulla statale 75 e sul raccordo Perugia Bettolle. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, che in mattinata sono ancora stati impegnati nei sopralluoghi per verificare le condizioni di torrenti e zone segnalate perché a rischio frana. Nonostante la violenza delle precipitazioni, però, non si registrano grossi danni o criticità.

Sono almeno 70 i millimetri di pioggia caduti in 12 ore, dalle 20 di venerdì alle 8 di questa mattina, soprattutto sulla parte settentrionale dell'Umbria. Fra le zone interessate dalle precipitazioni più intense Foligno, dove il livello del fiume Topino è monitorato costantemente e per il momento non desta preoccupazione, Ponte Felcino e Città della Pieve dove si è temuto per il Fosso delle Piazze, in località Ponticelli. Paura anche fra Bastia Umbra e Assisi, nelle zone dove il Tescio una settimana fa era esondato creando gravi danni. Situazione che si temeva potesse ripetersi anche nella serata di ieri, ma l'allarma è fortunatamente rientrato presto. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione per alberi caduti a causa del vento forte e allagamenti di sottopassaggi, garage e scantinati. E per gestire il gran numero di chiamate la sala operativa ha provveduto a richiamare personale non in servizio. Molta paura anche per la gran quantità di fulmini caduti: 5mila secondo le elaborazioni della centrale operativa della Protezione Civile di Foligno.

Il maltempo, poi, ha duramente condizionato anche l'operatività dell'aeroporto dell'Umbria con diversi voli in arrivo "dirottati" su Bologna e Pisa e le partenze paralizzate a causa del forte vento e della pioggia. Centinaia le persone rimaste bloccate a terra per ore, fra lor anche alcune comitive di bambini in partenza per viaggi studio all'estero.

Il servizio di Massimo Solani. Montaggio di Federico Fortunelli.