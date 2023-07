Un festival green

Un laboratorio di sartoria dove grazie a tessuti pregiati di scarto ospiti e maestranze creano nuovi oggetti. Anche questa è sostenibilità per il festival dei 2 mondi. Inoltre, parte degli arredi sono stati pensati per essere reimpiegati successivamente in una logica di riuso che è il cardine della sostenibilità.

Per chi arriva a Spoleto in treno c’è lo sconto sui biglietti degli spettacoli. Anche la mobilità del festival è green. Rinnovata anche quest’anno la collaborazione con Rai per la sostenibilità: sono previsti tre appuntamenti. Il festival coinvolge anche i giovani. Sono i ragazzi delle secondarie di Spoleto, acquisite competenze in campo ambientale, a informare i visitatori sul tema nel green corner di piazza della libertà.