Un'estate senza incendi

Quarantaquattro incendi boschivi registrati dall'inizio dell'anno su tutto il territorio regionale dei quali 28 in provincia di Terni e solo 16 in quella di Perugia. Dati al di sotto del 60 per cento rispetto ai 110 eventi accaduti nel 2022. Ma il dato più eclatante è quello della superficie: da gennaio ad oggi hanno preso fuoco meno di 43 ettari di terreno, dei quali 22 di boschi, rispetto agli oltre mille bruciati lo scorso anno. Un 4-5% rispetto al 2022. A contribuire a questo successo sono stati anche i cittadini, sollecitati ad essere attenti ad accendere anche piccoli fuochi. Gli incendi colposi infatti, sono la maggior parte. Causati spesso da chi lavora nei campi per ripulire i terreni. I Carabinieri forestali hanno denunciato per questo reato sei persone. Ma sono in corso indagini per arrivare ai responsabili di alcuni incendi di sicura origine dolosa accaduti a fine luglio nella zona del lago di Corbara. Chi appicca un incendio rischia anche di vedersi addebitate le spese aeree dello spegnimento, delle squadre a terra e della messa di nuovo a dimora degli alberi. Se la piromania come patologia è estremamente rara, appiccare un fuoco a scopo doloso non porta a nulla se non eventualmente per ritorsione. Da dieci a 15 anni il divieto di edificare su terreni incendiati, dove sono vietati anche la caccia e il pascolo.

Nel servizio di Monica Tasciotti, montato da Valeria Giulianelli, l'intervista al comandante regionale dei Carabinieri Forestali Gaetano Palescandolo.