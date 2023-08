Violenza sulle donne, un caso su tre segnalato dagli ospedali

L'Istat ha reso noti i risultati dell'indagine sulla violenza contro le donne e la rete di protezione garantita dalle istituzioni. Ne emerge anzitutto che nel 2022, su base nazionale, si è registrato un calo del 10% di chiamate al numero antiviolenza 1522 rispetto all'anno precedente (in cifre assolute, si è passati da 36.036 a 32.430 richieste di assistenza). La spiegazione della diminuzione è in parte legata al periodo contingente di analisi: il 2021 aveva infatti risentito dell'effetto della pandemia e dei lockdown. Il numero risulta comunque molto più elevato rispetto agli anni pre-pandemici. Altro aspetto significativo è che il 2022 ha visto aumentare le chiamate effettuate dai vari operatori (non compiute, cioè, direttamente dalla vittima), con un contributo in crescita da parte dei centri antiviolenza e dei pronto soccorso. Già durante l'anno precedente (nel 2021, quindi) la rete ospedaliera umbra aveva intercettato il 33% dei casi confermati di donne vittime di violenza. Nello stesso anno, in Umbria, quasi due donne su dieci sono state indirizzate ai centri antiviolenza dai servizi sociali. E proprio strutture di questo tipo sono sempre più presenti in Italia, e in aumento è anche la loro utenza: a fine 2021, a livello nazionale si contavano 373 centri antiviolenza e 431 case rifugio attive; quindici di queste realtà (10+5) si trovano in Umbria.

Servizio di Alessandro Catanzaro montato da Valeria Giulianelli.