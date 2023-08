Una gara con tanti dubbi

Non convince le cooperative e i sindacati la gara d'appalto per la gestione dei servizi sociosanitari dell'Usl Umbria 2 che finora facevano capo alla cooperazione sociale in tutta la provincia di Terni, Spoleto, Foligno e Valnerina. Tante le critiche a partire dalla durata: sei mesi non garantiscono la continuità nei servizi. Si tratta di servizi delicati e di primaria importanza come l'assistenza domiciliare agli anziani e ai bambini, il disagio mentale.

Si tratta di una gara al massimo ribasso, dicono i sindacati, e alla fine se l'aggiudica chi presenta i conti più bassi. E quando si parla di sanità questo crea molti dubbi, dice la Cgil. Non è così, ribatte la direzione amministrativa dell'Usl Umbria 2: saranno valutate cooperative che hanno svolto servizi analoghi con certificazione di formazione e di qualità. I referenti per essere ammessi alla gara devono dimostrare un'esperienza di due anni nel settore. E le norme per la gara d'appalto sono quelle predisposte dalla regione. I dubbi però restano.

Interviste a Roberta Veltrini, Federsolidarietà; Michele Agnani, Cgil; Valerio Natili, Cisl; Andrea Bernardoni, Federcoop.