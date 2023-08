Il Canto di Shakespeare per aprire il festival Segni barocchi a Foligno. Uno spettacolo in cui i versi del grande drammaturgo inglese si intrecciano con le note dei musicisti del suo tempo. Nell'auditorium San Domenico è Pamela Villoresi a dare voce a parole immortali. Giulietta, Cleopatra, Desdemona, Caterina d'Aragona: tante protagoniste delle tragedie e dei drammi di Shakespeare. Sul palco l'ensemble Musica Antiqua Latina con il fondatore Giordano Antonelli in un viaggio tra musiche e parole del teatro rinascimentale elisabettiano. Foligno sceglie il barocco e ne indaga caratteri e forme nella musica, nella prosa e nella danza: fino al 9 settembre il festival, giunto alla 44a edizione, nato per gustare gli aspetti culturali del barocco e riscoprire i segni nei secoli successivi. Spettacoli in città e nei dintorni: Sassovivo, Pale, Colfiorito, Rasiglia. E anche masterclasses e laboratori in collaborazione con gli Amici della Musica di Foligno e Foligno Danza Festival.

Nel servizio di Cecilia Porro, montato da Federico Fortunelli, l'intervista a Fabio Ciofini, direttore artistico Festival Segni Barocchi.