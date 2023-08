Un artista eclettico

Un artista a 360 gradi che incarna lo spirito della nostra epoca. L'eclettico Ugo La Pietra presenta a Todi 'Effetto randomico', titolo che riprende una definizione dell'opera formulata da Gillo Dorfles, "elementi di rottura di una situazione precostituita, dei modelli imposti dalla società". Il progetto è stato reso possibile grazie alla rinnovata sinergia tra gli organizzatori di Todi Festival e la Fondazione Progetti Beverly Pepper. La mostra si snoda in un percorso di circa quaranta opere pittoriche e grafiche, disegni, collage, fotografie, attorno al tema "dell'abitare la città" con atteggiamento "disequilibrante e randomico", recuperando quindi il rapporto tra individuo e contesto urbano. Le ricerche che La Pietra propone in mostra, sono state sviluppate dalla fine degli anni Sessanta ad oggi, L'artista si interroga sull'ambiente, inteso come l'espressione formalizzata di tutti gli elementi che costituiscono la nostra quotidianità. Alle opere bidimensionali si uniscono in mostra anche le sculture in ceramica dal titolo "Interno/Esterno", contenitori che riprendono la forma di una casa e che rappresentano la sintesi del rapporto tra spazio pubblico e spazio privato. Per entrare ancora meglio nelle opere d'arte la Fondazione Progetti Beverly Pepper offre domenica 3 settembre una visita guidata, solo su prenotazione. alla scoperta dell'arte contemporanea. Le tappe del tour includeranno sia il Parco di sculture di Beverly Pepper che la mostra personale di Ugo La Pietra.

Servizio di Gabriele Salari, montato da Francesco Saito.