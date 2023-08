La torre ritrovata

Dopo la riapertura della Rocca maggiore di Assisi, anche la torre poligonale che la affianca sta per tornare finalmente accessibile al pubblico. Erano quasi sei anni che era chiusa, a seguito della caduta di un fulmine. Una chiusura del cerchio, considerando che in un paio di mesi la Rocca ha già fatto registrare numeri importanti. La torre poligonale fu aggiunta alla fortezza nel XV secolo, per volontà del condottiero Jacopo Piccinino. Per arrivare alla sommità, bisogna percorrere 105 metri di camminamento interno, diversi scalini e una scala a chiocciola. Questa è la parte più panoramica dell'intero complesso monumentale, da cui si può godere di una vista mozzafiato. Una vista che, nel giro di qualche settimana - il tempo cioè di sistemare gli ultimi aspetti logistici - sarà apprezzabile da tutti i visitatori.

