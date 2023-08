Gli appuntamenti del weekend

Sarà l'Ensemble Micrologus il protagonista alle 21 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Spello di una serata musicale dedicata all'arte del Perugino organizzata dagli Amici della Musica di Foligno



Ad Assisi culmina il Palio di San Rufino. Oggi dalle 17.30 il Corteo Storico, la Cena Propiziatoria e gli spettacoli, domani pomeriggio le gare dei balestrieri



Domenica presso il rifugio "Le Cannuine" di Valsorda, presentazione del libro "Verso Santiago. Abbecedario esistenziale del cammino" di Silvia Contini, con percorso itinerante dalle 17,30 dal rifugio Chiesetta



A Cerreto di Spoleto 'Ponte longobarda, terre di leggende e ciarlatani', con diversi momenti di intrattenimento legati alla storia del borgo di Ponte, poi trekking ed enogastronomia



Si apre oggi la XXVII edizione del Todi Festival. Al Teatro Comunale, stasera Vita meravigliosa, omaggio a Patrizia Cavalli, domani sera What's your naim?



Per Estate a Cascia, oggi alle 18.30 spettacolo per bambini 'Il manifesto dei burattini', stasera Dj terre, domenica 27 agosto, il concerto di 'Sax Toys Trio' alle 21 in piazzale san Francesco, e infine alle 22 'La luna e la Rocca' per guardare le stelle.