Agnese Duranti sul podio

Dopo il pass olimpico, ottenuto venerdì nell'all-around, il campionato mondiale di ginnastica ritmica si è chiuso con una straordinaria ciliegina sulla torta per Agnese Duranti e le farfalle azzurre, che nella finale dei 5 cerchi hanno conquistato una strepitosa medaglia di bronzo. Per la ginnasta spoletina, la più forte umbra di tutti i tempi, si è trattato della tredicesima medaglia iridata in carriera. Una carriera, nonostante la giovanissima età - Agnese Durante ha appena 22 anni - ricca di successi: oltre 60 podi da quando fa parte della nazionale italiana. E l'ultimo, il terzo posto ottenuto sulla pedana di Valencia, in Spagna, ha il sapore della vera e propria impresa. Nell'ultimo anno infatti le farfalle guidate da Manuela Maccarani avevano faticato, condizionate inevitabilmente dalle note vicende extra-sportive e da qualche acciacco fisico: tra questi anche il problema cardiaco (poi brillantemente superato) proprio di Agnese Duranti. Sulla pedana spagnola però l'atleta spoletina, con le compagne Maurelli, Centofanti., Mogurean e Paris, hanno sfoderato una prestazione nell'esercizio ai 5 cerchi - concluso con il punteggio di 35 e 850 - davvero superlativa, prestazione superata soltanto da un'inarrivabile Cina (medaglia d'oro) e dalle padrone di casa della Spagna, vincitrici dell'argento. Per Agnese Duranti e per tutta la spedizione azzurra una grande gioia, in attesa di nuovi traguardi da centrare, e di un'Olimpiade (Parigi2024) da vivere possibilmente da protagoniste.

Guarda il servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Francesco Battistelli