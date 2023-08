Arrestato il presunto accoltellatore di Perugia

E' durata meno di 48 ore la fuga del trentanovenne algerino accusato di avere picchiato e accoltellato l'ex fidanzata a Perugia, ferendola a un fianco. L'uomo è stato catturato nel pomeriggio di sabato 19 agosto dai carabinieri a poca distanza dal luogo dell'aggressione, avvenuta due sere prima, sotto gli occhi di un testimone. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria l'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato e accompagnato in carcere.

Aveva tra l'altro ignorato il divieto di avvicinamento alla donna: avrebbe dovuto starle alla larga, almeno duecento metri. Il provvedimento, che lui ha considerato carta straccia, gli era stato notificato da pochi giorni sulla base della denuncia per maltrattamenti dell'ex compagna, una cittadina italiana, di 31 anni, tutt'ora ricoverata in ospedale. A fine luglio, dopo avere interrotto la relazione durata un anno, la donna aveva chiesto aiuto perché si sentiva minacciata. Era già stata picchiata, secondo il suo racconto, ma il peggio doveva venire. L'altra notte il nordafricano è sbucato dal buio, l'ha insultata e dopo una breve discussione l'ha presa a botte, calci e pugni, prima di estrarre la lama e sferrare il fendente. Quindi, la fuga, con polizia e carabinieri impegnati ad ascoltare chi aveva assistito alla scena, conoscenti e amici della coppia, e soprattutto a setacciare gli ambienti frequentati dall'algerino. Braccato da militari e agenti è finito in trappola.

Il servizio di Andrea Rossini con il montaggio di Lorenzo Papi