Ferragosto in agriturismo

Tutto pronto per il pranzo di Ferragosto. Grandi protagonisti sono gli agriturismi, che in Umbria attirano grandi numeri di clienti. Anche quest'anno le prenotazioni sono numerose, con le strutture che tendono ad essere piene. La durata più comune del soggiorno è quella settimanale. Molti gli italiani ma tantissimi gli stranieri, soprattutto dal nord Europa, con quest'anno la Danimarca su tutti.

Per tutti, italiani e stranieri , ricerca di pace e relax nella natura, con buona gastronomia genuina. Secondo la Cia Umbria, però, oggi l'agriturismo non è solo soggiornare nel verde, ma è vivere delle esperienze: fare attività rurali come passeggiate, attività culturali, degustazione in cantina o di olio, oppure attività anche con i bambini come fattorie didattiche, cerca del tartufo, raccolta delle olive.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci le interviste ai gestori di agriturismo, di Cia e Coldiretti, Jhonatan Baldoni e Mara Sciarma. Montaggio di Gabriele Liberati.