Commercio in sofferenza. La situazione a Gubbio

A Gubbio come in tutti i centri storici il commercio è in sofferenza. Centri commerciali, costi, turismo mordi e fuggi - quello cioè che è sì numeroso ma cerca quasi solo la ristorazione - mettono a dura prova gli esercenti. In città c'è movimento ma intanto ad esempio in Corso Garibaldi hanno chiuso i battenti 19 negozi su 63. Chi resta però è ottimista ed è pronto a rilanciare, scommettendo sulla qualità. Per superare le difficoltà oggettive ci sono progetti in cantiere.

Il servizio di Osvaldo Baldacci. Montaggio di Giorgio Belli.