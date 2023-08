Una casa per i senza tetto di ponte Carrara

Una mattina come tante sotto ponte Carrara, in pieno centro. I senzatetto riassettano il giaciglio, passano la scopa, uno di loro torna con la busta della spesa. Per gli invisibili della città è arrivata una buona notizia: il Comune si è accorto di loro e ha trovato una soluzione in collaborazione con l’associazione san Martino. Si trasferiranno in appartamenti di proprietà comunale a Rocca san Zenone. I giorni scorsi il vicesindaco ha fatto visita ai senzatetto assieme agli assistenti sociali.

Intanto è stata emessa la delibera sull’emergenza abitativa. Tante le urgenze segnalate dai cittadini in stato di bisogno.



L’emergenza abitativa riguarda chi è sotto sfratto esecutivo con intervento della forza pubblica, la sistemazione di profughi o emigrati che rientrano a Terni, le persone seguite dai Servizi sociali del Comune, gli appartenenti alle FFOO trasferiti per motivi di ordine pubblico.

Nel servizio di Antonio Barillari l'intervista al vice sindaco di Terni Riccardo Corridore.