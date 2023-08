"Il nuovo palasport di Terni sarà pronto per i mondiali paralimpici di scherma"

Il progetto copre una superficie totale di 90 mila mq, 7 mila del Palasport e 6 mila di attività commerciali e ristorazione. I posti auto sono 1000.

Una struttura polifunzionale con 4 mila posti a sedere per le attività sportive che diventano 5500 per i concerti. Di fonte al palco coperto esterno, nell’area rivolta al Nera dedicata agli eventi estivi, c’è spazio per 4 mila spettatori. I mondiali di scherma paralimpica si terranno dal 2 all’8 ottobre. Per i 450 atleti in gara una competizione fondamentale anche in vista della qualificazione ai Giochi Paralimpici Estivi di Parigi 2024. Il tempo stringe ma l'amministrazione sottolinea che si sta lavorando per fare tutto nei tempi.

Il sindaco Bandecchi ha rinunciato alla gestione del nuovo impianto, costruito in project financing, causa l’eventuale conflitto di interessi. Il Comune sta cercando chi se ne farà carico.



Il servizio di Antonio Barillari