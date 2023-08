Irrigazioni, prevenire è meglio

Con le piogge abbondanti del mese di giugno e l'estate arrivata in ritardo, le condizioni di estrema siccità a cui ci eravamo abituati lo scorso anno questa estate sono lontane. Primo bilancio positivo, secondo il Consorzio Tevere Nera, per la situazione irrigua nel territorio di competenza. A spaventare sono soprattutto gli eventi estremi, che vanno gestiti, come spiega il presidente Massimo Manni, con una "strategia della prevenzione". Grazie a progetti finanziati con fondi regionali e statali, il consorzio è impegnato in molte attività di riparazioni e manutenzione. Un esempio, i lavori che proseguono a pieno regime sui tre invasi nel comune di San Gemini; presto saranno rinnovate anche le vasche A e B che porteranno ulteriore acqua agli impianti di irrigazione del territorio. Lavoro fondamentale per evitare allagamenti anche quello di ripulitura delle ostruzioni delle canalette, mentre prosegue senza sosta la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, in particolare i fossi, interessati anche da consolidamento (Rivo). In particolare, sul torrente Rio Grande e fossi tra Montecastrilli, Guardea, Amelia e Avigliano, l'attività è volta a rinforzare le sponde e togliere rami e piante dall'alveo.

Servizio di Valentina Antonelli, montato da Sergio Gisti