Cinque borse di studio per la ricerca

Un pezzo di carta che racchiude impegno, competenza, risorse. L'Aucc, l'associazione umbra contro il cancro, ha consegnato 5 borse di studio ad altrettanti ricercatori dell'Università di Perugia per continuare a portare avanti un lavoro iniziato oltre 20 anni fa. La conferma di un gruppo che lavorando ogni giorno nei laboratori dà speranza a tante persone. La chiamano ricerca di base, quella di cui si vedono i risultati nel lungo periodo, quella che fatica di più ad avere finanziamenti ma fondamentale nella lotta alla malattia. Proprio per questo è fondamentale il contributo di ciascuno all'associazione che li sostiene e che offre ormai da anni ai malati e alle loro famiglie servizi soprattutto domiciliari. Servizi che si avvalgono di professionsiti e che costano cari all'associazione mentre restano gratuiti per i pazienti.

Servizio di Erika Baglivo, montato da Luca Ciurnelli, con intervista a Giuseppe Caforio, presidente dell'Associazione umbra per la lotta contro il cancro.