Stasera Ternana - Sampdoria

Il prato del Liberati è a posto. E allora si gioca, dopo i timori di 2 settimane fa. Si comincia incrociando non la super favorita del campionato (Parma e Spezia sembrano leggermente più avanti), ma la Sampdoria, appena retrocessa e smaniosa di rientrare nel calcio di serie A. L'ingaggio di Pirlo (che torna su una panchina italiana dopo l'esperienza in Turchia) va in questa direzione. Per la Ternana (e per lo stesso Lucarelli) subito un test molto impegnativo.

Nell'ambiente rossoverde (tutto nuovo, dal presidente al direttore sportivo) il clima è comunque sereno: si punta molto sull'entusiasmo e sulla spinta emotiva dei giovani. La formazione: nella Ternana l'unico indisponibile è l'ex centrocampista del Brescia, Labojko (squalificato). In attacco giocheranno Falletti e Ferrante. Favilli (fortemente voluto da Lucarelli, 7 reti nell'ultimo campionato) partirà dalla panchina, ma sicuramente troverà spazio durante la gara. Sampdoria con quasi 600 tifosi al seguito. Fischio di inizio, al Liberati, alle ore 20,30.



Nel servizio di Antonello Brughini l'intervista a Cristiano Lucarelli allenatore della Ternana. Montaggio di Toni Pellerito.