Rossoverdi a bocca asciutta

Un calcio di rigore, per altro indiscutibile, a una manciata di minuti condanna la Ternana alla seconda sconfitta in altrettante partite. Sul neutro di Lecce il neopromosso Catanzaro, davanti a pochi spettatori, fa bottino pieno, relegando così le Fere all'ultimo posto della classifica senza neppure un punto. Sconfitta immeritata per quanto espresso dai rossoverdi, ma meritata nella gestione degli episodi. A cominciare dalla clamorosa chance in apertura capitata sui piedi di Falletti, che calibra male il pallonetto a porta praticamente sguarnita. Chi non sbaglia è invece il Catanzaro di Vivarini. Sorensen si perde Iemmello, Iannarilli ci mette una pezza ma non può nulla sulla replica ravvicinata di Biasci: 1-0 ma la reazione degli uomini di Lucarelli c'è, peccato che Falletti sul secondo palo fallisca la più clamorosa delle opportunità. Nel finale arriva però il pari rossoverde. Mantovani pesca in area il giovane Raimondo, che incrocia al volo e infila Fulignati: splendida esecuzione e prima rete tra i professionisti per lui. Quindi è il finlandese Phittya con una sventola dal limite a chimare Fulignati al grande intervento. Meglio la Ternana, ma in avvio di ripresa è di nuovo il Catanzaro a sfiorare il gol. Vandeputte da buona posizione grazia Iannarilli. Sfortuna vuole che da li in avanti è Fulignati a ergersi a protagonista. Prima sventa una carambola quasi autogol, poi è magistrale sul colpo di testa del subentrato Favilli. Quando manca poco al 90esimo l'ingenuità di Proietti (evidente fallo ai danni di D'Andrea) che costa carissima alla Fere. Calcio di rigore, trasformato in modo impeccabile da Vandeputte per la festa giallorossa. Rabbia e delusione invece in casa Ternana.

Servizio di Luca Pisinicca