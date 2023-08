"Situazione ampiamente prevedibile"

C'è chi non si stupisce del caos sul raccordo dopo l'apertura del nuovo cantiere stradale a Collestrada. Sono i residenti nella zona: convivono da anni con le lunghe code e con l'aria irrespirabile prodotta dal traffico che spesso si riversa anche tra le loro case da Ponte San Giovanni e Balanzano. Il comitato spinge perché si realizzi il cosiddetto "Nodino", l'unica soluzione a loro avviso, per decongestionare la "quattro corsie" alle porte di Perugia, un tratto di tre chilometri, sul quale convergono cinque strade che comporta inevitabilmente manutenzione periodica. Una volta in cantiere, però, l'opera provocherà altri disagi.

Il progetto, verso l'approvazione definitiva dopo il via libera del ministero dell'Ambiente anche nella nuova versione riveduta e corretta è contrastato dagli ambientalisti.

Se la rabbia rovina il fegato agli automobilisti in coda, lo smog danneggia i polmoni dei residenti. L'Arpa segnala un 30 per cento in più di biossido di azoto lungo la superstrada rispetto alla città.

Secondo i calcoli dell'Anas tra Collestrada e Ponte San Giovanni transitano tremila Tir al giorno.

le interviste a Fausto Cocciari e Luigi Ercolani del comitato "Chi salverà Ponte San Giovanni?"