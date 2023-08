Denunciati due falsi carabinieri

Giravano con un distintivo e un tesserino riservati ai carabinieri e una radiotrasmittente capace anche di intercettare le frequenze delle forze dell'ordine. Il sospetto è che i due disoccupati campani incappati in un controllo dei militari dell'Arma, quelli veri del radiomobile di Terni, siano coinvolti nella lunga serie di truffe agli anziani che sembra non avere fine, non soltanto in Umbria. I due avevano lasciato in tutta fretta un bar di Terni dopo una discussione e, una volta intercettati, non sono stati in grado di giustificare la loro presenza in città. Denunciati per la contraffazione del documento, rischiano il foglio di via obbligatorio. Ma sono in corso accertamenti per capire se si siano resi protagonisti di raggiri ai danni di pensionati, più vulnerabili ad agosto perché spesso soli in casa, con figli e nipoti in vacanza. Per proteggere i soggetti fragili, facile preda dell'emotività e dell'ansia quando con scaltrezza qualcuno usa gli affetti come grimaldello, l'Arma ha avviato una campagna di sensibilizzazione con video istituzionali. L'ennesima truffa del falso incidente è andata in scena nei giorni scorsi, ad esempio, a Castel Ritaldi, come ha raccontato attraverso i social la stessa sindaca Elisa Sabbatini. Una denuncia pubblica per mettere in guardia i cittadini e spingerli a vincere la vergogna ingiustificata che a volte induce al silenzio le vittime del raggiro.

Servizio di Andrea Rossini