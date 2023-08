Dino Marinelli di Città di Castello, guida turistica autodidatta

Un comunicatore nato, un affabulatore, un divulgatore pop. Così le testimonianze per descrivere Dino Marinelli, protagonista di un film sulla sua vita della regista tifernate Elena Giogli. Il custode della memoria, questo il titolo, che ha da poco compiuto 90 anni, è stato fino al 2000 unico custode e factotum della Pinacoteca comunale di Città di Castello, dove ha vissuto per quasi trent'anni.

Nel corso degli anni sono stati migliaia i visitatori della Pinacoteca che aveva annessa all'epoca anche la biblioteca dove Marinelli, da autodidatta, ha attinto a piene mani diventando una guida eccezionale.

Ed è proprio grazie ai suoi racconti che Vitellozzo Vitelli diviene celebre, quando fra i personaggi straordinari ricevuti e frequentati, arrivano Massimo Troisi e Roberto Benigni durante la lavorazione del celebre film Non ci resta che piangere.

Un film già premiato in vari festival internazionali e anche da Rai Cinema.

Il servizio di Monica Tasciotti, montato da Giorgio Belli