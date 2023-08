L'attualità del pensiero di don Milani

Don Lorenzo Milani è al centro quest'anno del corso di studi cristiani della Pro Civitate. Fuori di ogni retorica tornano attuali il pensiero e la spiritualità del Priore di Barbiana. Come il Vangelo la Costituzione era per Milani un progetto di liberazione per l'uomo.

La Costituzione nasce il 25 aprile con la lotta al nazifascismo - ha detto il cardinale Zuppi - è il “I Care” di Don Milani contrapposto al “Me ne Frego”. Assisi città della pace ha accolto il presidente della CEI che non smette di cercare una chiave per porre fine alla guerra. Alla Cittadella di Assisi prosegue fino a domenica il confronto su temi di grande attualità. Intanto Papa Francesco sta lavorando a un aggiornamento della enciclica Laudato Si'.

Nel servizio di Gabriele Salari le voci Emanuele Rossi, costituzionalista della Scuola S. Anna, del cardinal Matteo Zuppi, presidente Conferenza episcopale Italiana e di monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino