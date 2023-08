Elly Schlein a Castiglione del Lago

La segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, è intervenuta stasera alla Festa dell'Unità di Villastrada di Castiglione del Lago. "La prima buona notizia è che abbiamo raggiunto le 300 mila firme per il salario minimo", ha annunciato ai nostri microfoni.

La tappa umbra è un importante momento di confronto, dibattito e discussione con gli iscritti e i simpatizzanti del Trasimeno in vista di un 2024 importante per l'Umbria. Due terzi dei comuni andranno al voto compreso il capoluogo di provincia e regione. Urne che riveleranno il nome del nuovo Sindaco di Perugia e poi si tornerà a votare per le regionali. La politica è in fermento, già al lavoro per costruire alternative e alleanze.

La Schlein è in campo in tutta Italia per “l'Estate militante”, la campagna del Partito democratico incentrata sui temi caldi: immigrazione, il Pnrr, sanità, emergenza abitativa, lavoro, modello di sviluppo e clima.

Il servizio di Simona Giampaoli con l'intervista a Elly Schlein