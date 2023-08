Ad Assisi celebrazioni per la festa del Perdono

Come ogni anno ormai da otto secoli, si tieni oggi e domani ad Assisi, alla Porziuncola, la Festa del Perdono. Una festa voluta da San Francesco per “mandare tutti in Paradiso” e istituita dal Papa Onorio III, secondo quanto riportano le Fonti francescane che raccontano che il santo, in una notte del 1216, immerso in grande preghiera presso la Porziuncola, fu sorpreso da “una vivissima luce, egli vede sopra l’altare il Cristo e la sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli”. Ogni anno sono migliaia i pellegrini che accorrono dalle varie regioni italiane e non solo per partecipare alla due giorni di Assisi, organizzata dai Frati minori e dalla Diocesi di Assisi, durante la quale sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria. Domani è previsto l'arrivo della Marcia Francescana con famiglie giunte da tutta Italia.

Servizio di Alessandro Catanzaro, montaggio Luca Ciurnelli