Etiopia protagonista al Festival

Grazie all'Atse Tewodros Project la musica tradizionale etiope conquista il Festival dei Due Mondi. Un'iniziativa della scrittrice e performer Gabriella Ghermandi - italiana di origine etiope - che a Città di Castello ha presentato in prima italiana alcuni brani musicali etnici e canzoni della resistenza etiope cantate durante la guerra contro l'esercito italiano. Questo progetto prende come simbolo l'imperatore Tewodros, il primo sovrano che diede all'Etiopia la possibilità di modernizzarsi nel rispetto delle sue tradizioni. In modo simile, il progetto Atse Tewodros intende rispettare la musica tradizionale etiope aprendola al dialogo e allo scambio per ricreare un viaggio musicale tra Etiopia e Italia.



Servizio di Luca Ginetto, montato da Federico Fortunelli.