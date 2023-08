I Micrologus aprono il Festival delle Nazioni

Lira da braccio, liuto e flauti. E' un tuffo nelle atmosfere di fine Quattrocento il concerto inaugurale del festival delle Nazioni di Città di Castello, che dedica la sua 56esima edizione all'Italia. Un omaggio in musica a Perugino e Signorelli, nel cinquecentesimo anniversario della loro morte, proposto dall'Ensemble Micrologus, specializzato in musiche antiche.

Una ricerca legata alla musica al tempo di Perugino e Signorelli in rapporto anche alle relazioni che collegano la musica e la pittura - per questa occasione.

Musiche databili dal 1480 al 1520, conservate in preziosi manoscritti redatti per le corti dell'epoca. Complesse ritmicamente e da ricreare, perché venivano suonate sempre in maniera diversa.

Dopo il concerto inaugurale, il Festival delle Nazioni lascerà il Rinascimento per concentrarsi sulla musica italiana di inizio Novecento con attenzione alla produzione dell'epoca coloniale. Interessante anche se asservita alla propaganda e per questo rimossa dalla memoria collettiva. Grande attenzione, anche quest'anno per i giovani musicisti, con il concorso Burri e non solo.

Nel servizio di Elisa Marioni, montato da Giorgio Belli, le voci di Patrizia Bovi, condirettrice Ensemble Micrologus e del direttore artistico della kermesse

Aldo Sisillo