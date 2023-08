Fontivegge & Friends: iniziative per far rivivere un quartiere difficile

Molto piuù di una festa di quartiere, sono momenti di integrazione e recupero di una socialità, a volte trattenuta dalle difficoltà che caratterizzano la zona intorno alla stazione di Perugia. E' Fontivegge and Friends, ottava tappa della rassegna promossa dall'assessorato comunale al marketing territoriale, per il progetto open district, che si propone di rivitalizzare le aree urbane circostanti il centro storico. Venerdi', sabato e domenica tre giorni di appuntamenti, mostre e spettacoli, attività sportiva stand gastronomici. In piazza del Bacio. Cosi' fontivegge diventa un posto dove spendere tempo e non piu' luogo di passaggio. In programma visite guidate a cura di guide in umbria per conoscere le vicende storiche dell'area, dalla costruzione della stazione, all'insediamento di perugina e colussi. Appuntamento sab e dom alle 9.50 sotto l'orologia della piazza. Poi spazio per gli artisti di strada e spettcaoli teatrali. Skateboard contest, parkour hip hop e sessioni live di graffiti. Sabato una tavola rotonda alle 18.30 su "Fontivegge, Bellocchio, un quartiere da ricreare", alle 20 la cena e l'apertura dello stand del progetto occhi aperti, presente il duo comico dei 7 cervelli. Domenica mattina alle 11 dimostrazioni di tecniche basilari di difesa personale con gli uomini della polizia di stato